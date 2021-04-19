الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 10 مسؤولين عسكريين وشركتين بميانمار

جدة - نرمين السيد - ونشر الاتحاد الأوروبى بيانًا أشار فيه إلى أن الأفراد المستهدفون بالعقوبات مسؤولون جميعًا عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون فى ميانمار، وعن القرارات القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حذرت فى وقت سابق، من جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت فى البلاد، مشيرة إلى أنها تتجه إلى نزاع واسع أشبه بالحرب السورية.
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