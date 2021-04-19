ألمانيا.. ”حزب الخضر” يطرح اسم رئيسته لخلافة ميركل

سمى حزب الخضر الألماني رئيسته المشاركة، أنالينا بيربوك، كمرشحه للمنافسة على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة، خلفا للمستشارة الحالية، أنغيلا ميركل.

وللمرة الأولى في تاريخه يسمي حزب الخضر الألماني مرشحة له للمنافسة على منصب المستشارية اليوم الاثنين، وهي زعيمته أنالينا بيربوك، التي تقود الحزب، إلى جانب روبرت هابيك، منذ عام 2018.

وقال هابيك، الذي كان ينافس بيربوك في الحصول على تأييد حزبه للترشح : "كلانا يريد المنصب، لكن في النهاية، لا يمكن إلا لأحدنا الحصول عليه. لذا جاءت اللحظة اليوم للإعلان بأن مرشحة الخضر للمستشارية ستكون أنالينا بيربوك".

ولكن لا يزال يتعين تأكيد القرار خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل، بيد أن الموافقة تعتبر في حكم المؤكدة.

وقبل خمسة أشهر من ذهاب الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، يحتل حزب الخضر الآن المركز الثاني في استطلاعات الرأي، خلف التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، وأمام الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو 20% من الناخبين سيصوتون لصالح الخضر في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، وقد يحصل الحزب بذلك على عشرات المقاعد في البرلمان الألماني، وإذا نجح في ذلك، فستكون لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة ائتلافية.