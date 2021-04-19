تطبيق فرنسي لتعقب المرضى المصابين بكورونا 

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستبدأ قريبا باستخدام تطبيق تعقب المرضى المصابين بفيروس كورونا "TousAntiCovid".

وسيشمل ذلك دفتر تسجيل لإثبات النتيجة الإيجابية أو السلبية لاختبار الكشف عن الفيروسات، وتخزين معلومات متعلقة بالحالة الصحية في سجل رقمي للمواطنين يحمل ما يثبت أنهم أجروا فحصا أو تلقوا التطعيم ضد الوباء، أو لديهم مناعة جراء تعرضهم سابقا للمرض.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق "TousAntiCovid" خلال أيام في بعض الرحلات الجوية الداخلية، مثلا إلى كورسيكا.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الفئة 5893 مريضا.

كما سجلت وزارة الصحة 140 وفاة جديدة بالمرض في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت حصيلة الوفيات بالمرض تجاوزت عتبة الـ100 ألف حالة يوم الخميس الماضي، وهي ثامن أعلى حصيلة للوفيات من جراء كورونا في العالم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن فرنسا ستفرض حجرا صحيا صارما لمدة 10 أيام على جميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارا من 24 أبريل، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

واعتبارا من 24 أبريل، لن يُسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا، أو الذين يحملون جواز سفر فرنسيا، أو من الاتحاد الأوروبي، بالقدوم إلى البلاد.