رابط منصة مدرستي schools.madrasati لتسجيل الدخول وحضور حصص المراجعات

استفسارات عديدة يتم تداولها بين الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، لمعرفة رابط منصة مدرستي 1442، وهي أحد أبرز المنصات التعليمية التي لها ظهر دورها مع حدوث أزمة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19، والذي جعل الطلاب يمتنعون عن الحضور في المدارس، منعاً لأي تعرض لاصابة بالعدوي ونشرها في المحيط الخاص بها، وبالتالي قامت منصة مدرستي بلعب دور فعال في جعل الطالب يحصل علي المواد التعليمية الخاصة به بكل سهولة دون الحاجة إلي الذهاب للمدرسة، ونتابع معكم تفاصيل أكثر في هذا المقال.

رابط منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد

مع إنطلاق أمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوية لطلاب المملكة، تم الاستعانة بمنصة مدرستي التعليمية من أجل الحصول علي معلومات وأجابات علي أسئلة الطلاب حول المنهج الدراسي المقرر عليهم، وذلك استكمالا لأعمال تقييم الطلاب التي يقوم بها المعلمون في المملكة العربية السعودية، بعدما تم استخدام المنصة في عمل الاختبارات الاسبوعية التي خضع لها الطلاب بشكل إلكتروني، وقد أثبت المنصة فاعليتها ونجاحها عندما قامت بتوصيل المناهج الدراسية وتم تطويرها لتناسب احتياجات الطلاب وتوفير كافة المهارات الواجب تعلمها من خلالها.

تسجيل الدخول علي منصة مدرستي 1442

يمكنكم الآن اعزائي طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية 1442، من أجل حضور حصص المراجعات النهائية التي يتم رفعها خلال فترة الاختبارت، من أجل زيادة فهم الطالب والتأكد من أستيعابه الكامل للمنهج، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:-