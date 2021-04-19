التواصل للاتصال مع منصة إحسان لرفع وقف إيقاف الخدمات عبر ناجز وفرجت، من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في منصة إحسان الخيرية، هي كيفية رفع وقف الخدمات على منصة ناجز من خلال وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وقد حاول الكثير بالتسجيل في المنصة ولكن الإيقاف الخدمي كان هو المشكلة أمامهم، وحاولوا معرفة ما هي طريقة رفع هذا الإيقاف والتسجيل بسهولة في المنصة، بالإضافة إلى التسجيل في منصة فرجت لتسديد جميع الديون، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما يخص هذا الموضوع وطرق حل هذه المشكلة.

قرار من القضاء بإيقاف الخدمات

أتاحت الهيئات المالية والخدمية بالمملكة قروض مالية للمواطنين بالسعودية ولكن بعدة شروط للمشتركين، ويتم بيان ذلك وقت الاقتراض، ويوجد بعض من المقترضين يخالفون هذه الشروط، ولا يدفعوا في الميعاد سواء كان بالتأخر أو بالامتناع، ولكن الهيئات المالية للقروض أساسها أن يستمر الدفع من المقترضين حتى يتمكنوا من تمويل أشخاص آخرين يريدون القروض، ولهذا تم التعامل وأخذ كل الإجراءات القانونية مع هؤلاء المخالفين، وتكون العقوبة المقررة لذلك هو حرمانهم من الخدمات التابعة لمؤسسات وهيئات المملكة.

طريقة رفع إيقاف الخدمات على منصة ناجز

وعبر بوابة ناجز يتم وقف القرارات التابعة لوزارة العدل السعودية، وفق مجموعة من الضوابط الخاصة، وهي أن الإيقاف يكون شامل للتعاملات المالية فقط، وليس شامل لأي من الخدمات الصحية والتعليمية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى مراعاة و تقدير عمر المنفذ ضده حكم السجن التنفيذي، كما يلغى القرار وفق الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى الموقع الرئيسي لبوابة ناجز الإلكترونية الخاصة بالخدمات العدلية.

ثم الضغط على أيقونة التنفيذ.

ثم يتم ظهور الطلبات ونختار منها خانة “إجراءات للطلب” ثم نختار خانة “إجراءات” من الدائرة.

ثم نختار خانة “رفع قرار إيقاف الخدمات”.

الشخص المنفذ ضده يتم أخذ ثلثين مرتبه الشهري، أما قضايا النفقة يتم أخذ النصف فقط.

حجز المنازل لا تكون من الخدمات التي من ضمن الإيقاف.

وسائل النقل والمستلزمات الشخصية لا تدخل في الإيقاف التنفيذي.

يتم إيقاف تحديث وإصدار للأوراق الرسمية مثل بطاقة الهوية، رخصة السائق، رخص سير وسائل النقل، جوازات السفر.

أي خدمة في مصلحة الجوازات، الأحوال المدنية، كافة المصالح الحكومية، وزارة العمل، يتم وقفها للمنفذ ضده.

الخدمات المتاحة في الإيقاف والخدمات الغير متاحةمنصة فرجت لتسديد الديون والتسجيل في منصة إحسان

منصة إحسان الخيرية تعمل علي توفير الكثير من الخدمات للفقراء والمستفيدين، حيث تعمل على سداد الديون للغارمين وتوفير الخدمات الصحية، الاجتماعية، التعليمية، البيئية، السكنية، كما تعمل أيضًا على تقديم خدمات “فرجت” لسداد ديون المسجونين بخصوص القضايا المالية فقط، وليس القضايا جنائية، ويتم دفع المبلغ الذي سُجِن الشخص بسببه، ثم يزال اسمه من قائمة السجون السعودية حتى يكون إنسان حرًا مجددًا.

التواصل للاتصال بمنصة إحسان عبر منصة ناجز

كما ويمكنك عزيزي المواطن من التواصل والاتصال مع القائمين بمنصة إحسان لتقديم التظلمات التي من شأنها أن ترفع وقف الخدمات القائمة عليك جراء أي أحكام قانونية سابقة من خلال النقاط التالية:

من خلال حساب التواصل الاجتماعي علي تويتر .

. ومن خلال الرقم المجاني المتاح للاتصال وهو 8001247000 .

. أو إرسال رسالة نصية علي الرقم الخاص بالرسائل وهو 5005.