البرلمان اللبنانى يطالب بتسليم السلطة إلى الجيش

جدة - نرمين السيد - دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، إلى تسليم السلطة بكامل مؤسساتها إلى الجيش، لمرحلة انتقالية، من أجل وقف حالة التداعى والفوضى الشاملة التى يمر بها لبنان.





وقال الفرزلى فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم من داخل المجلس النيابى، إن "هناك إجماعا من قبل اللبنانيين على نزاهة ووطنية القوات المسلحة وكونها تمثل معيار الكفاءة والقدرة على نحو يجعلها محل إشادة دائمة من الجميع، فضلا عن الحرص على دعمها، حتى أنه يتم اللجوء إليها فى كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشئون الدولة بما فيها عملية توزيع المساعدات على اللبنانيين".

وأضاف "دعونا نذهب إلى حل جذرى لمشاكل لبنان وأزماته وليس عبر التقسيط والأوهام .. فليتفضل الجيش اللبنانى ويعلق العمل بالدستور ويتسلم السلطة بكل مكوناتها ومؤسساتها دون استثناء، ويعمل على انتشال لبنان من هذا الواقع المزرى الذى نعيشه وهذه الفوضى والإسفاف والابتذال والشتائم التى نشهدها وتؤثر على سمعة لبنان ومستقبل أبنائه".

وتابع قائلا "المطلوب أن يتسلم الجيش السلطة لفترة انتقالية يقوم خلالها بتهيئة الأجواء فى المستقبل لإجراء الانتخابات النيابية ومن ثم إعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة".

