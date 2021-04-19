الصحة العالمية: لدينا الأدوات للسيطرة على فيروس كورونا بغضون أشهر

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفى لها اليوم الإثنين فى جنيف، فى إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: "لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشمل متسق وعادل".

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين الذى تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا، وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة.