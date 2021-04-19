نتيجة القبول للجامعات السودانية بالنفقة الخاصة بكل جامعات السودان

نتيجة القبول للجامعات السودانية التي تم الإعلان عنها فيما يخص النتيجة والتي في شأن النفقة الخاصة التي تم التقديم عليها من كافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات علي مستوي السودان وتم التصريح عن النتيجة من اللجنة المختصة بالقبول المشرف عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان و نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 يتم استخراجها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها وما هي الكلية التي تم القبول بها من خلال رابط الوزارة الرسمي الذي سيتم أرفاقه في هذا المقال وكان البحث علي كافة المواقع المتخصصة ما هو الموعد الذي سيتم الإعلان عن النتيجة وبعد التصريح عنه اليوم يمكن لكافة الطلاب معرفة الخطوات التي تخص استخراج النتيجة كما تم التصريح من وكيل الوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي أن هناك أماكن تخص نتيجة قبول شواغر الجامعات السودانية والتي تم تحديدها في كافة الكليات متاحة لعدد محدد ويتم حساب هذا العدد أيضاً بجزء منه للكيات الأهلية والتي تخص المستويات الخاصة بالبكالوريوس وأيضاً التي تخص الدبلوم والتي معلن عنها كافة المعلومات الخاصة بها من خلال موقع الوزارة الرسمي ورابطها المرفق بالمقال .

نتيجة القبول للجامعات السودانية وأهم ما جاء من تصريحات خاصة بهذا الشأن

يتم بدءًا من يوم 21 من شهر أبريل الجاري لعام 2021 الإعلان عن كافة ما يخص التقديم علي الشواغر بالأعداد التي تم التصريح بها من الوزارة لمستويات البكالوريوس والمستويات المختلفة من الدبلوم ويستمر التقديم علي الشواغر الخاصة بأعداد كل كلية حتي يوم 7 من شهر مايو القادم لعام 2021 أما فيما يخص التقديم علي شواغر الأعداد التي تم تحديدها للتقديم علي الكليات الحكومية في السودان والتي تخص مستويات الدبلوم ستكون بدايتها أيضاً من يوم 21 من شهر أبريل الجاري حتي نفس الموعد الخاص بالانتهاء للتقديم يوم 7 من مايو كما تم التصريح أيضاً عن كافة الرسوم المتعلقة بهذا الشأن في كل قسم من الأقسام المعلن عنها والتي سيتم توضيحها في السطور القادمة سواء كانت تخص الشواغر التي يتم التقديم عليها في الكليات الحكومية أو الرسوم التي تتعلق بشواغر التقديم علي الكليات داخل مؤسسات التعليم العالي المختلفة وسيتم توضيح كافة الخطوات المتعلقة بشأن نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 من الرابط الرسمي الذي سيتم أرفاقه الخاضع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي من خلاله متاحاً عليه كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بكل ما يشغل بال الطلاب والطالبات .

نتيجة قبول شواغر الجامعات السودانية ورسومها الخاصة بمستويات البكالوريوس والشواغر الخاصة بالتقديم علي مؤسسات التعليم العالي تم تحديد رسومها بمقدار 300 جنيه سوداني أو ما يعادلها بالدولار بمبلغ 27.1 دولاراً أمريكياً . التصريح الخاصة بكافة المصروفات المتعلقة بباقي الكليات وشواغر الأعداد المتاحة في كل كلية يمكن التعرف عليها من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال . تم التأكيد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي كافة من يرغب في التقديم الالتزام بالمواعيد المعلن عنها من الوزارة في بدايتها ونهاية موعد التقديم ولن يتم النظر لأي طلب بعيداً عن هذه المواعيد . كما تم التصريح أيضاً من الوزارة علي كافة الطلاب أن يقوموا بتسديد كامل الرسوم الموضحة في نفس يوم التقديم ويتم تسديدها بشكل كامل دون تأجيل أي جزء من المبلغ .

يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من رابطها المرفق .

الذهاب من خلال الصفحة الرئيسية إلي القسم الخاص بالتقديم وهو “التقديم الإلكتروني” .

يتم تحديد النوع الخاص بالقبول الراغب به الطالب للالتحاق به في الكليات التي يتم تحديدها .

يتم أدخال الرقم الخاص بالاستمارة لكل طالب في الخانة المخصصة لها ليتم تحديد البيانات المتعلقة به .

بعد الخطوة السابقة يتم الدخول علي القسم الخاص بتسديد الرسوم وهو قسم “سداد الرسوم” والموضح بها المبالغ التي يتم تسديدها وتخص كل كلية علي حدا .

من خلال رابط نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 أتباع كافة الإرشادات علي الموقع الخاصة بكافة المعلومات في كل قسم من أقسام التقديم أو الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالقبول في أي كلية من الكليات داخل السودان .

أتباع كافة الإرشادات علي الموقع الخاصة بكافة المعلومات في كل قسم من أقسام التقديم أو الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالقبول في أي كلية من الكليات داخل السودان . يتم في نهاية كافة الخطوات السابقة الضغط علي كلمة “تأكيد” حتي يتم تأكيد وتسجيل الطلب الخاص بالتقديم علي الموقع .

نتيجة القبول للجامعات السودانية وماهي الرسوم المتعلقة بشأن الشواغر داخل الكليات الحكومية أو مؤسسات التعليم العالي المختلفةالخطوات الخاصة بكيفية التقديم من الرابط الرسمي الخاص بالوزارةأهم ما جاء في أجتماع وكيل الوزارة مع كافة المسئولين في الشأن الخاص بنتيجة القبول

نتيجة القبول للجامعات السودانية وتم التصريح من وكيل الوزارة في اجتماعه مع كافة المسئولين بأن الموقع الرسمي للوزارة متاح عليه معرفة النتيجة لكافة الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني المشرف عليه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو موقع الإدارة العامة للقبول كما تم أيضاً إجازة النتيجة ومعها أيضاً إتاحة تقويم وأيضاً توثيق كافة الشهادات الخاصة بكل الطلاب في الأقسام المختلفة الخاضعة للوزارة كما تم التوضح في الاجتماع عن الأعداد التي تم قبولها للطلاب من خلال التقديم علي الموقع الإلكتروني والتي كانت في شهر مارس الماضي كان الترشيح للطلاب عددها 123 ألف طالب وطالبة والذين تقدموا للكليات وأيضاً المعاهد العليا ونسبتهم كانت تمثل نسبة 52% من أجمالي نسبة القبول وإجمالي عدد المتقدمين في هذا العام الراسي كان 816.162 ألف طالب وبعد التقديم تم ترشيح عدد محدد منهم بلغ هذا العدد 779.123 وفيما يخص نتيجة قبول شواغر الجامعات السودانية يتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة في أي وقت يرغب به كافة الطلاب ليتعرفوا علي الكليات التي تم قبولهم بها من عدمه .

نتيجة القبول للجامعات السودانية وهذا ما جاء من كافة الأمور والمعلومات المتعلقة بالتقديم علي شواغر الجامعات السودانية أو المعلومات المتعلقة بنتيجة القبول في كافة الجامعات السودانية سواء الحكومية أو مؤسسات التعليم العالي مع الالتزام بكافة التصريحات التي تم إعلانها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص المواعيد المحددة بالتقديم علي الأماكن الشاغرة في كافة الكليات بجامعات السودان المختلفة وأيضاً تم التشديد علي أن يتم سداد كافة الرسوم الخاصة بكل كلية والمعلن عنها بشكل تفصيلي علي الموقع الرسمي للوزارة .