تجارب التحدي.. تعريض متعافين من «كورونا» للفيروس لاختبار الاستجابة المناعية

■ مصر تسجل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

■ روسيا تسجل 8589 إصابة جديدة بكورونا و346 وفاة

■ 11 إصابة فـي بر الصين الرئيسي مقابل 16 باليوم السابق

■ هونج كونج تحظر الرحلات من الهند وباكستان والفلبين

لندن ـ عواصم ـ وكالات: بدأ علماء بريطانيون تجربة يتم خلالها تعريض أشخاص أصيبوا من قبل بكوفيدـ19 لفيروس كورونا مرة أخرى لفحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى. وأصبحت بريطانيا في فبراير أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لما يسمى “بتجارب التحدي” على البشر والتي يتعرض فيها المتطوعون عمدا لكوفيدـ19 لتعزيز البحث في المرض الناجم عن فيروس كورونا. وتختلف الدراسة التي بدأت أمس عن تلك التي تم الإعلان عنها في فبراير لسعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكوفيدـ19 في محاولة لتعميق فهم المناعة بدلا من إصابة الناس للمرة الأولى.وقالت هيلين ماكشين أخصائية اللقاحات بجامعة أكسفورد وكبيرة الباحثين في الدراسة “ستسمح لنا المعلومات التي نحصل عليها من هذا العمل بتصميم لقاحات وعلاجات أفضل وكذلك لفهم ما إذا كان الناس يصبحون محميين بعد الإصابة بفيروس كورونا وإلى متى “. وأضافت أن العمل سيساعد في فهم ما الذي تحمي منه الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالمرض. إلى ذلك سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة مقارنة مع 845 حالة إصابة و41 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 216334 من ضمنهم 163479 حالة تم شفاؤها، و 12738 حالة وفاة”. وفي موسكو أعلنت الصحة الروسية تسجيل 8589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 2279 في موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى روسيا إلى أربعة ملايين و710690 حالة.

كما سجلت السلطات 346 وفاة أخرى جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 105928. من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 18 أبريل نزولا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 16 بعد أن كانت 15 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90510 حالات بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636. من ناحيتها قالت السلطات في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن هونج كونج ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من 20 أبريل لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحولة(إن501واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى. وقالت الحكومة إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها “عالية الخطورة للغاية” بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس. وسجلت هونج كونج في المجمل أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة. وحثت سلطات هونج كونج السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا في الوقت الذي لم يتم فيه تطعيم إلا نحو تسعة في المئة فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة. ووسعت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج التطعيم في المدينة ليشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما لأول مرة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.