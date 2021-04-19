أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرحمن الشوافي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرحمن الشوافي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ عبدالرحمن حسن الشوافي، أحد كوادر المؤتمر الشعبي العام، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً وباسم قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن احر تعازيه واصدق مواساته لنجل الفقيد احمد عبدالرحمن حسن الشوافي واخوانه، وإلى العميد عدنان عبدالفتاح الشوافي، وكافة آل الشوافي بمديرية خدير محافظة تعز في مصابهم، مشيراً الى ان رحيل الأستاذ عبدالرحمن مثل خسارة كبيرة ومصاباً جلل.
سائلا المولى –عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
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