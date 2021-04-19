أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ احسن علي كامل

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ احسن علي كاملبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احسن علي كامل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للشيخ منصور احسن علي كامل وكافة آل كامل بمديرية جبل يزيد محافظة عمران بمصابهم الأليم.

ونوه بالأعمال الاجتماعية الخيرة للشيخ أحسن ودوره في إصلاح ذات البين ومساهمته في تكريس أجواء السلم الاجتماعي والسكينة العامة في محافظة عمران.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.