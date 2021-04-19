محادثات ليبية-جزائرية بشأن القضايا المشتركة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، وفدا جزائريا رفيع المستوى، لمناقشة مختلف القضايا المشتركة.
واستقبل الدبيبة وفدا جزائريا مكونا من وزير الخارجية صبري أبوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، وذلك بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، نجلاء المنقوش.
وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الليبي، تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.
يشار إلى أن ليبيا بصدد العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي والدعوة إلى عقد اجتماع لدول الاتحاد على مستوى وزراء الخارجية.
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