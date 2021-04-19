انتخاب ميغيل دياز-كانيل على رأس الحزب الشيوعي الكوبي

تم، اليوم الاثنين، انتخاب الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، ليصبح على رأس الحزب الشيوعي الكوبي، خلفا لراؤول كاسترو.
وكتب الحزب على موقع "تويتر"، عقب الانتخابات التي شارك فيها مندوبو الحزب: "انتُخب ميغيل دياز كانيل بيرموديز أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر الثامن للحزب".
والأسبوع الماضي، أنهى راؤول كاسترو حقبة من الحكم الرسمي له ولشقيقه فيدل، والتي بدأت مع ثورة 1959، بالإعلان عن عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي.
وجاء إعلان كاسترو، الجمعة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثامن للحزب الحاكم، وهو المؤتمر التشريعي الوحيد المسموح به في البلاد.
وأشار كاسترو سابقا إلى أنه يفضل التنازل عن القيادة لصالح ميغيل دياز كانيل الذي خلفه في منصب رئيس البلاد عام 2018.
وكان كاسترو قد قال في المؤتمر السابق للحزب الشيوعي في 2016، إنه سيكون آخر مؤتمر يقوده "الجيل التاريخي" الذي حارب للإطاحة بدكتاتور مدعوم من واشنطن في ثورة يسارية عام 1959.
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