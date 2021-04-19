اليونان تعلق استخدام لقاح جونسون أند جونسون

جدة - نرمين السيد - وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أشارت إلى أنها على علم ببضعة تقارير عن أفراد أصيبوا بجلطات دموية خطيرة - ترتبط أحيانا بمستويات منخفضة من الصفائح الدموية - بعد أن تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.

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