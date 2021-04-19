إصابة 5 أشخاص جراء حادث طعن في مسجد بألبانيا  

أعلنت الشرطة الألبانية، اليوم الإثنين، أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر تعرضهم للطعن بواسطة سكين في أحد المساجد بالعاصمة "تيرانا".

وقالت الشرطة - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن مرتكب الحادث رودولف نيكولي البالغ من العمر 34 عامًا، دخل مسجد نصر الدين خوجه في وسط العاصمة "تيرانا" وأصاب خمسة أشخاص بسكين، مشيرة إلى أنها قامت على الفور باعتقاله.

وأضافت الشرطة، أنه تم نقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 عامًا و35 عاما، إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة.

ولم تشر الشرطة إلى الدافع وراء ارتكاب هذا الحادث، إلا أنها تقوم بالتحقيق فيه من أجل الوقوف على أسبابه وملابساته.

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