عروض التمويل الشخصي بنك الرياض وحاسبة القروض الشخصية

عروض التمويل الشخصي بنك الرياض من أهم الخدمات التي يقوم بتقديمها البنك لعملائه تحت شعار تمويلك الشخصي في ثواني معدودة، حيث يقدم البنك تسهيلات كبيرة للعملاء للحصول على تمويل شخصي يلبي جميع احتياجاتهم وذلك بالإضافة إلى العديد من عروض بنك الرياض على التمويلات المختلفة ومنها التمويل العقاري بنك الرياض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل الشخصي بنك الرياض وطريقة الحصول عليه.

عروض التمويل الشخصي بنك الرياض

من خلال البرامج المختلفة يمكن الحصول على التمويل الشخصي بنك الرياض لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين يمكنهم الحصول على التمويل من بنك الرياض، وللحصول على التمويل يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الرياض.

التوجه إلى أيقونة الأفراد أعلى الصفحة.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة التمويل ومنها يتم اختيار كلمة برامج التمويل الشخصي.

يظهر بعد ذلك صفحة بها جميع برامج البنك الخاصة بالتمويل الشخصي منها التورق، المرابحة، التمويل التعليمي، وكذلك التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

يتم اختيار أي من برامج التمويل والضغط عليها.

بالنزول لأسفل الصفحة يتم الضغط على كلمة أريد التقدم بطلب، لتفتح صفحة جديدة يطلب من خلالها البنك بعض البيانات الخاصة بمقدم الطلب كالاسم ورقم الهوية والجنسية وتاريخ الميلاد وكذلك قيمة الراتب الشهري، ويتم كذلك كتابة رقم الجوال.

بمجرد ملئ كافة البيانات يتم الضغط على كلمة حاسبة التمويل.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب يتوجب عليك الذهاب إلى أقرب فرع للبنك مصطحبًا شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل، وكذلك صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي بنك الرياضحاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض

قد أتاح بنك الرياض لعملائه إمكانية معرفة قيمة التمويل الشخصي المتوقع الحصول عليه وكذلك قيمة القسط الشهري ونسبة الفائدة من خلال حاسبة التمويل الشخصي ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال الخطوات التالية: