الهند تعاني من زيادة في إصابات كورونا ونقص الأسرّة والأكسجين

مع استمرار التجمعات السياسية

بنجالورو ـ رويترز: قفز عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيدـ19 في الهند إلى رقم قياسي بلغ 273810 أمس مع انهيار النظام الصحي تحت وطأة زيادة المرضى، مما جعل مجمل الإصابات أقرب إلى مثيله في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا في العالم.

وتعاني مستشفيات الهند نقصا في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين، إذ تجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليونا لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. كما ارتفع عدد الوفيات جراء كوفيدـ19 إلى رقم قياسي بلغ 1619 ليصل الإجمالي إلى 178769.

وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، واصل الساسة تنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء الهند استعدادا لانتخابات الولايات.

وشكا كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من نقص الأسرّة واسطوانات الأكسجين والأدوية، وتداولت مجموعات من المواطنين الهنود أرقام خطوط المساعدة والدعم التطوعي.

وتصاعدت حدة الانتقادات لكيفية تعامل إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع الموجة الثانية من الجائحة في الهند، حيث يحضر الألوف احتفالات دينية ومؤتمرات انتخابية.

وأعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال أن المدينة ستخضع لعزل عام صارم مدته ستة أيام اعتبارا من ليل الاثنين، مضيفا أن نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

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