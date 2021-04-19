أخبار اليمن : استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة

استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة
استمرت قوى العدوان في ارتكاب الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي حجة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 157 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و 22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 291 قذيفة و126 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
ومن بين الخروقات تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء المدينة والجبلية والجاح والتحيتا .
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان اقتلعت أشجار النخيل في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه واستحدثت تحصينات قتالية.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة، وخمس غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب.
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