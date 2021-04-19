تأهب في أميركا مع الحكم المرتقب في قضية فلويد

رفعت الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حالة تأهبها، قبل صدور حكم محتمل من هيئة محلفين خلال الأسابيع المقبلة في محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد وهو من أصول إفريقية، بعد أن جثا على رقبته لأكثر من 9 دقائق.

يأتي ذلك في حين بدأت هيئة المحلفين، الاثنين، الاستماع إلى المرافعات الختامية لفريقي الادعاء والدفاع في محاكمة شوفين، في قضية كشفت بوضوح الحساسيات العرقية في الولايات المتحدة واعتُبرت اختبارا مهما لمحاسبة الشرطة.

ويواجه ديريك شوفين، الذي عمل طوال 19 عاما في قسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في حال إدانته بالتهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.

وليس معروفا حتى الآن موعد النطق بالحكم، إذ يختلف الأمر من محاكمة إلى أخرى، لكن خبراء قانونيين توقعوا أن تستغرق مداولات هيئة المحلفين عدة أيام، قبل تسليم القرار النهائي للمحكمة.

العاصمة واشنطن

وقد تم تفعيل كامل قسم شرطة العاصمة واشنطن، على أن يعمل أفراده وضباطه وفق مناوبات مدتها 12 ساعة بدءا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقال هيو كارو، المتحدث باسم إدارة شرطة العاصمة، لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إن هذا الإجراء يأتي "تحسبا لأنشطة التعديل الأول المحتملة المتعلقة بنتائج محاكمة ديريك شوفين"، على أن يكون حضور الشرطة "مرئيا في جميع أنحاء المدينة خلال هذا الوقت".

مدينة نيويورك

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن المدينة تستعد "وستكون جاهزة لمجموعة متنوعة من الاحتجاجات".

وأضاف أن مسؤولي نيويورك يجرون محادثات يومية، إذ إن "من الواضح أن الكثير سيحدث بناء على ماهية الحكم (على شوفين) وكيفية التعبير عنه، لكننا نستعد".

شيكاغو

عززت شرطة مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، موقفها العملياتي، وقالت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، إن ذلك يأتي "لضمان استعدادنا قدر الإمكان للحفاظ على سلامة مدينتنا وسكانها".

أتلانتا

وقالت شرطة مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إنها "مستعدة للرد بسرعة".

وأضافت أنها تواصل التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولاية والبلاد "للرد في حالة حدوث احتجاجات أو نشاط غير قانوني. إذا بدأ النشاط بالحدوث، فستكون شرطة أتلانتا مستعدة للاستجابة بسرعة"، وأضافت أن "سلامة وأمن مدينتنا ومواطنينا هي أولويتنا".