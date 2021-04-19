المنفى يطالب بعودة مكتب مفوضية الاتحاد الإفريقى إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره مكتب المجلس الرئاسى الإعلامى، جاءت تصريحات المنفى خلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى والوفد المرافق له فى طرابلس، اليوم، حيث تناول اللقاء بينهما العلاقات التاريخية بين ليبيا والمفوضية.
كما شدد المنفى على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الإفريقى إلى ليبيا، لتعزيز أوجه التعاون.
ومن جانبه، أكد فكى دعم مفوضية الاتحاد الإفريقى للدولة الليبية على كافة المستويات، وخاصة فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة فى البلاد.
وأضاف، أن الاتحاد الإفريقى سيدعم المجلس الرئاسى فى سبيل إرساء الاستقرار، وإنجاح المسار السياسى، وإنجاز الاستحقاق الانتخابى فى موعده المحدد فى ليبيا.
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