البحرين تغلق أربعة مساجد لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية، اليوم الإثنين، غلق أربعة مساجد إضافية فى محافظات المحرق والجنوبية والشمالية لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق المعنية من تتبع مدى انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، والقيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.





يأتى ذلك فى ضوء استمرار متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى دور العبادة لضمان أداء الصلاة والشعائر الدينية وبما يحفظ الصحة العامة وسلامة الجميع، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، فقد تبين مخالفة أربعة مساجد للاشتراطات الصحية المقررة بالشكل الذى يعد أداء الشعائر فيها خطر على المواطنين والمقيمين، وتراخى القائمين على هذه المساجد فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية وخاصة المتعلقة بفحص شهادة التطعيم عند الدخول وكذلك اتخاذ المسافة المقررة للتباعد أثناء ممارسة الشعائر.

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