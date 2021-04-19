إصابة وزير الاستخبارات الإيرانية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، فأن علوى تم إخضاعه للحجر الصحى فى منزله، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن حالته الصحية جيدة.

يشار إلى أنه فى فبراير الماضى، توفى والد محمود علوى بسبب إصابته بفيروس كورونا، علما بأن علوى ليس الأول من بين المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا بالفيروس منذ تفشيه فى طهران.