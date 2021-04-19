خطوات الدخول بمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري للمواطنين بالمملكة

خطوات الدخول بمنصة إحسان للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، إن منصة إحسان تم إنشائها بأمر ملكي سامي وتعتبر منصة رسمية، يوجد العديد من الأهداف بمنصة إحسان تعمل علي تحقيقها، حيث أن تلك المنصة تلعب دور مهم في التواصل بين المواطنين المحتاجون للتبرعات لشدة أحتياجهم وأصحاب الأعمال الخيرية في المملكة، ولذلك أوضحت المنصة كيفية الدخول علي منصة إحسان الإلكترونية، يمكن للمواطنين بالمملكة متابعة كافة التفاصيل من خلال صفحتنا الإلكترونية.

ماهي منصة إحسان الإلكترونية؟

هي منصة إلكترونية موثوقة تم تأسيسها من أجل القيام بالأعمال الخيرية في مجالات عديدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بجمع التبرعات وتقديمها للمواطنين المستحقين للمساعدة، فهي تعمل وفقا للقوانين والمعايير التي وضعها المسئولين بالمملكة، فإن منصة إحسان تتمتع بالعديد من المميزات شواء للمواطنين أو لأصحاب التبرعات.

المميزات بمنصة إحسان الوطنية الخيرية

هناك مميزات عديدة متوفرة في منصة إحسان الوطنية للعمل الخير بالمملكة العربية السعودية، وتلك المميزات كالتالي:

توفر فرص عديدة للعمل الخيري.

تتميز بسرعة عملية التبرع.

توفر آلية مطورة وموثوقة لجمع التبرعات.

تتميز ببرنامج الزكاة.

سد ديون الأسر المعسرة

إن منصة إحسان تقوم بإعانة وسد ديون الأسر المعسرة في المملكة العربية السعودية، فإن خدمة فرجت تعتبر فرع من فروع منصة إحسان الخيرية، حيث يوجد فقراء ومحتاجين وغارمين بالمملكة مفترقين عن أهلهم، فهي تقوم بدعم المواطنين الغارمين والمديونين بدفع المبالغ المسجلة عليهم ليستطيعوا الحصول علي الحرية والتواجد مع أهلهم في تلك الأيام المباركة.

التبرع عبر المنصة الخيرية إحسان

قام المسئولون بعمل تحديثات علي المنصة الإلكترونية فيمكن للمواطنين تقديم التبرعات عن طريق رسائل قصيرة بالمملكة، حيث أنها تقدم خدمات عديدة تدعم بها المواطنين في المملكة مثل خدمة فرجت للمديونين، وخدمة غراس وهي خدمة لمشاركة الحالات التي تحتاج للمساعدة أي بمعني الدال علي الخير كفاعله، فإن المنصة تبذل جهودها من أجل القيام بالعطاء، فإن المنصة تدعوا المواطنين لدفع ذكاتهم من خلال برنامج حاسبة الذكاة التي توفره المنصة.

خطوات الدخول بمنصة إحسان

هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون للدعم بالمملكة وأيضا هناك المواطنين الذين يقدموا أعمال خيرية ويحتاجون لمصدر موثوق، فذكر المسئولون خطوات التسجيل في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري في المملكة، وتلك الخطوات المتبعة للتسجيل كالتالي: