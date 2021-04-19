سلفة الضمان الاجتماعي على رابط ssc.gov.jo المؤسسة العامة للضمان الأردني

سلفة الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل الذي قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن بإتاحة التقديم الإلكتروني فيه للحصول على سلفة أو قرض للأفراد المستفيدين من خدمة الضمان من المنشآت الأكثر تضررا من وباء كرونا والوافد الجديد الذي ليس له عمل وأصحاب الأعمال الغير مستقرة، حيث تتيح المؤسسة لهم الدخول والتسجيل والحصول على سلف يتم بها تخطي مصاعب الحياة في ظل الجائحة.

المؤسسة العامة للضمان بالأردن

قيمة سلفة الضمان الاجتماعي

أقر التعديل الجديد في قانون الضمان الاجتماعي أن جميع المواطنين المستفيدين من البرنامج الخدمي الدخول والحصول على السلفة التي تكون بواقع 1500 دينار من إجمالي الأجور المقتطعة بحد أقصى 500 دينار، وتأتي ضمن خطط التكافل الاجتماعي بالمجتمع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة والعالم أجمع، وحرصا على الخروج من الأزمة بسلام تم فتح باب التسجيل على قرض وسلفة للمواطنين.

الجهات التي يتاح لها الحصول على سلفة الضمان الاجتماعي

بعد إتاحة رابط الحصول على قرض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعرّف على الحالات التي يتم فقط فيها الحصول على القرض وهي:

العاملين في المنشآت الأكثر تضررا من جائحة كرونا.

الوافدين الجدد الذين ليس لهم عمل ولا يحصل على تصريح عمل.

أصحاب الأعمال المؤقتة المتضررين من إيقاف العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وفي التعديل الجديد للقانون يجوز لجميع المواطنين المستفيدين من الضمان التقدم للحصول على سلفة.

يتم خصم دفعة التعويض الأولى من المتقدمين للحصول عليها من جديد.

يمكن للعاملين في قطاعات أخرى الحصول على سلفة بحد أقصى 200 دينار.

تبدا بالدخول المباشر على رابط المؤسسة العامة للضمان بالأردن. يتم تسجيل دخول الموقع. يبدا التسجيل بعمل حساب شخصي للمستفيد. يتم اختيار تقديم طلب الحصول على سلفة.

خطوات الحصول على سلفة الضمان الاجتماعي