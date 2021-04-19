تمويل يبدأ من 15000 ألف ريال حتي 100 ألف بأقل راتب ريال للمواطن السعودي والوافد من شركة تسهيل للتمويل المالي

قرض بدون فوائد من غير البنوك من شركة تسهيل للتمويل الشخصي التي يتم تصنيفها كأحد أهم المنصات التي تتولي عرض عدة برامج تمويلية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتعد شركة تسهيل هي شركة سعودية مساهمة ومدعمة من قبل صندوق النقد العربي السعودي، وتقوم شركة تسهيل بصرف مبالغ مالية يبحث عليها كل مواطن لتحقيق أغراض شخصية، وتقوم شركة تسهيل بصرف المبالغ النقدية بتوافق شرعي مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تهم كل شخص يبحث عن تمويل، وتقدم شركة تسهيل مبالغ تمويلية متفاوتة تبدأ من 15000 ألف ريال فأكثر، وتعمل شركة تسهيل علي تقديم حلول تمويلية تساعد بها كل من يرغب في الحصول علي التمويل وذلك لتطبيق الرؤية الاقتصادية التي تطبقها المملكة لدعم المواطن السعودي في كل المجالات، وسوف نوضح لكم مميزات الحصول علي قرض بدون فوائد من غير البنوك من شركة تسهيل للتمويل الشخصي.

يتم صرف قرض بدون فوائد من غير البنوك بمبالغ نقدية يتم صرفها فوراً بعد تقديم طلب التمويل.

يتم صرف التمويل بمبالغ تبدأ 15000 ألف ريال وحتي 100 ألف، كما يوجد مبالغ صرف من 4000 الآف ريال حتي 30.000 ألف ريال.

يتم سداد أقساط التمويل علي فترات متفاوتة تبدأ من 36 شهر أو 48 شهر أو 60 شهر.

صرف التمويل النقدي يتم بدون تحويل الراتب.

صرف التمويل مُتاح للسعوديين والوافدون أيضاً.

صرف المبالغ متاح الحصول عليه بدون موافقة الكفيل داخل المملكة العربية السعودية.

توفير إجراءات سهلة ومرنة لصرف التمويل لجميع الراغبين.

صرف القروض من شركة تسهيل مُتاح لجميع القطاعات التشغيلية داخل المملكة سواء قطاع حكومي أو خاص.

مزايا قرض بدون فوائد من غير البنوك من شركة تسهيل للتمويلشروط قروض شركة تسهيل لعاملي القطاع الحكومي والخاص

ألا يقل دخل العميل عن 5000 ريال علي أن يكون العمر من 25 عام حتي 60 عام، وألا يقل راتب العميل عن 12 ألف ريال لمن يبدأ عمره من 21 عام حتي 25 عام، وأن يرتبط العميل بعمل لا يقل عن 3 شهور وفترة عام للوافدين داخل المملكة العربية السعودية.

شروط قروض شركة تسهيل للعسكريين والمتقاعدين

ألا يتعدى سن المتقاعدين عن 70 عام وأن يكون أحد المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد، وأن يتراوح عمر العسكريين الراغبين في الحصول علي قرض من 25 عام حتي 50 عام، وأن يحصل العسكري علي راتب شهري لا يقل عن 10 الآف ريال حتي يمكن الموافقة علي التمويل.

رابط التقديم للحصول علي تمويل نقدي من شركة تسهيل للتمويل المالي

يمكن التقديم علي طلب تمويل نقدي من شركة تسهيل من خلال الرابط التالي: طلب تمويل، وذلك للسعوديين وغير السعوديين.