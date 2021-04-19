قبول طلب إعفاء بنك الراجحي وشروط تأجيل الأقساط

استبيان شروط قبول طلب إعفاء بنك الراجحي وآلية القبول الفوري لطلب الإعفاء من مصرف الراجحي، فدائماً ما يسعى بنك الراجحي إلى مساعدة العملاء وتسهيل كل أمورهم المالية وتشجعيهم على تأسيس المشاريع الخاصة بهم من خلال خدمات القروض بأنظمتها المختلفة داخل البنك، ومن ضمن خدمات البنك خدمة إعفاء بنك الراجحي، هذه الخدمة التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تهدف إلى مساعدة العملاء على تخطي الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها فيروس كورونا.

قبول طلب إعفاء بنك الراجحي

نظراً لجميع الظروف التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة، قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة العمل وجميع القائمين على هذا النظام بتكثيف جهودهم لمساعدة المواطنين السعوديين على تخطي هذه الأزمة، قام البنك الراجحي بتقديم خدمة جديدة لعملائه هي خدمة إعفاء بنك الراجحي من دفع أي رسوم إضافية على كل البطاقات المصدرة من البنك.

شروط القبول الفوري لطلب الإعفاء

بنك الراجحي من البنوك المميزة داخل المملكة والتي تمتلك ثقة العملاء بشكل كبير، لذلك تعتبر خدمات بنك الراجحي مفضلة لدى العملاء، حيث قام البنك مؤخراً بتقديم خدمة إعفاء بنك الراجحي، وهي خدمة تعفى العملاء من دفع أي مبالغ إضافية على قيمة القروض أو على بطاقات الصرف من البنك، بالإضافة إلى إعفاء بنك الراجحي لفئة معينة من العملاء من دفع قيمة القروض لمدة عام كامل.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي

في حالة إصابة صاحب القرض بحالة عجز كلي وعدم قدرته على الحركة.

في حالة وفاة صاحب القرض يمكن الحصول على طلب الإعفاء.

كما يتيح مصرف الراجحي تأجيل الأقساط المطلوب سدادها من العملاء، حيث يتم إتاحة تلك الخدمة للعميل كل عام تحديداً أثناء فترة العقد الواحد وذلك بحد أقصى لتمويل جديد يكون مساوياً لإجمالي الأقساط المُسددة، إضافةً إلى أنه يتاح أن يكون ذاك العقد واحد أيضاً للتمويل سواءً كان تمويل شخصي أو متعدد.

آلية تأجيل الأقساط بنك الراجحي

وعن آلية ومعايير تأجيل أقساط صرف الراجحي مباشر للأفراد، فتوضحه الأمثلة التالية:

الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بمبلغ القسط الشهري، يجب على العميل أن يقوم بسداده للبنك كل شهر، وذلك إلى يسدد قيمة التمويل كاملاً لمصرف الراجحي.