يقدم بنك ساب المندمج حديثاً من البنك الأول بالمملكة العربية السعودية قروض تمويلية للمتقاعدين ، وذلك لتوفير رؤية جيدة لخطط مستقبلية أفضل لحياة المتقاعدين عبر تحقيق التطلعات التي يبنيها كل مواطن لحياته بعد انتهاء مسيرته الوظيفية ، وبرنامج تمويل المتقاعدين يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال مفهوم التورق والمرابحة ، و التورق هو عبارة عن شراء معادن من قبل البنك وإعادة بيعها للعملاء في صورة تمويلات يستطيع العميل بعدها توكيل البنك مرة أخري لبيع تلك المعادن لصالحه ويحصل من خلال البنك علي قيمة بيع هذه المعادن ، كما يقدم البنك العديد من الفرص التمويلية والمزايا المختلفة التي يمكن التعرف عليها من خلال مطالعة الموضوع الخاص بالقروض التمويل من البنك الأول ، ونعرض لكم في مقالنا المزايا والشروط.

مزايا ومنافع التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك الأول

يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا التمويلية علي قروض بنك الراجحي ومن خلال فقرتنا هذه نستعرض مزايا تمويل المتقاعدين من البنك الأول كالآتي :

قروض البنك الأول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

قيم التمويل من عشرة آلاف ريال سعودي إلي خمسمائة ألف ريال سعودي.

أقساط سداد علي مدد من اثنا عشر شهراً وحتي ستون شهراً.

لا يحتاج التمويل إلي توفير كفيل ضامن.

يعفي البنك عملاء التمويل من سداد الأقساط في حال الوفاة.

اشتراطات الحصول علي التمويل

يوفر بنك التنمية قروض تمويلية بقيمة 150 ألف ريال ببعض الاشتراطات ، وفي فقرتنا نقدم لكم الاشتراطات الخاصة بالتمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك الأول كالآتي :

يشترط أن يتراوح سن مقدم الطلب بين الـ 40 عام و الـ 67 عام وقت تقديم الطلب.

يشترط توفير بيان رابت تقاعدي لا يقل قيمته عن الـ 3000 ريال سعودي شهرياً.

وثائق التقديم علي طلب التمويل

يشترط تقديم بعض الوثائق للحصول علي طلب التمويل من البنك الأول كالآتي :

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

صورة جواز السفر للأجانب ( غير السعوديين ).

صورة من رخصة إقامة للمقيمين بصلاحية لا تقل عن شهر.

خطاب تعريف راتب حديث لم يمض عليه أكثر من شهر.

خطاب تحويل راتب باسم البنك موثق من جهة العمل.

رسوم إدارية 1.15% من مبلغ التمويل بما لا يزيد عن الـ 5750 ريال.

ويمكنكم الحصول علي قروض تمويلية من الشركة الوطنية للتمويل والتعرف علي اشتراطاتها من خلال موقعنا.