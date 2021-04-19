قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوزعربية"، الاثنين، إن الوفود المشاركة في اجتماعات فيينا ستحتاج في وقت ما هذا الأسبوع للعودة إلى العواصم لإجراء مشاورات مع حكوماتها.
وذكر المتحدث أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، كان الوفد الأميركي بقيادة المبعوث الخاص روبرت مالي يستكشف مقاربات ملموسة فيما يتعلق بالخطوات التي سيتعين على كل من إيران والولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الامتثال المتبادل.
وأضاف أن "المناقشات بين الأطراف كانت شاملة ومدروسة حتى وإن كانت غير مباشرة".
كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه تم تبادل الأفكار بين الوفود الحاضرة حتى الآن دون حدوث اختراقات، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تعي أن هذه العملية لن تكون سهلة أو سريعة.
وتابع أن الولايات المتحدة وإيران أعلنتا هدفا مشتركا يتمثل في العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، مبرزا أن الإدارة الأميركية انخرطت بشكل بناء في عملية دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، تتفاوض إيران مع القوى الدولية التي لا تزال جزءا من الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.
ويوجد وفد أميركي في فيينا أيضا، لكنه لم يجر محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.
وأدى الاتفاق المبرم عام 2015 إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والدولية على طهران.
ومنذ ذلك الحين، انتهكت إيران بشكل مطرد القيود الواردة في الاتفاق، مثل كمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها تخزينها.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاقية، مفضلا استعادة العقوبات وتشديدها.
وعادت الآمال بإحياء الاتفاق النووي، مع تولي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة، إذ أعلن عزمه على العودة إلى الاتفاق النووي.
ويريد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه يؤكد أن على إيران التراجع عن انتهاكاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاوضات فيينا.. الوفود تستعد للعودة إلى العواصم للتشاور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.