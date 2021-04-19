السودان يعلن إجازة مشروع قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، الاثنين، إجازة مشروع قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل.
وذكر عبد الباري، في تغريدة على تويتر: "تم اليوم إجازة مشروع قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء السوداني".
وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وقال عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أجاز مجموعة من مشاريع القوانين.
وذكر: "الاجتماع ناقش كذلك إلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل والذي جاء نتيجة لثمرة نقاشات طويلة انتظمت مجلس الوزراء والمجلس السيادي".
وكان السودان وافق على اتخاذ خطوات نحو السلام مع إسرائيل العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وصوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء قانون يعود لعام 1958 كان يقضي بمقاطعة إسرائيل.
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