الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - مددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ فى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، محذرة من ارتفاع مستمر لمعدل الإصابات للأسبوع الثامن على التوالى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت لجنة الطوارئ فى المنظمة، عبر بيان، إن المدير العام، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، "قرر أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل حالة طارئة فى مجال الصحة العامة ولها أهمية دولية واتفق مع إرشادات اللجنة".

وأشار خبراء المنظمة إلى أن جائحة فيروس كورونا "تواصل التأثير سلبا على صحة سكان العالم"، مشددين على أن "مخاطر انتشار المرض على نطاق دولى" وانعكاساته على عمليات النقل الدولية تتطلب "ردا عالميا منسقا".

وشدد المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفى عقدها اليوم فى جنيف، على أن "عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع للأسبوع الثامن على التوالى، حيث تم تلقى معلومات حول 5.2 مليون حالة جديدة" تم تسجيلها الأسبوع الماضى.

كما أردف تيدروس أن مستوى الوفيات الناجمة عن المرض قيد الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالى، وتجاوزت حصيلة ضحايا الجائحة حتى الآن 3 ملايين شخص.

وأعرب تيدروس مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذى تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا، وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف فى 3 أشهر فقط.