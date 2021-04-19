شروط وخطوات الحصول على  قرض الزواج من بنك التسليف 1442

- 1/2
- 2/2
شروط وخطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف، عمل صندوق تمويل الزواج على توفير خدمات متعددة من أجل مساعدة هؤلاء المقبلين على الزواج وذلك عن طريق تقديم قروض بدون فوائد وقد تصل قيمتها إلى سبعون ألف جنيها، كما ذكر أن من أنواع تلك القروض هو قرض الزواج من بنك التسليف، ولكن لا يتم الاستفادة من تلك القرض إلا في حالة توافق بعض الشروط، ونتيجة لإقبال العديد من الشباب على تلك الفكرة فسوف نتكلم عنها بشيء من التوضيح خلال السطور الآتية.
الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف
- يقدم بنك التسليف خدمات متنوعة ومتعددة ومن ضمن تلك الخدمات قرض الزواج الذي يقدم من أجل مساعدة الشباب الغير مقتدر ماديا والمقبل على الزواج.
- كما أن من الأشياء التي ميزت هذا النوع من القروض أنه لا يخضع إلى الرسوم أو الضرائب أو أي شيء قد يؤثر على قيمته.
- كما أن البنك يعطي فترة عام واحد حتى يتمكن المقترض من التسديد وقد تصل قيمته حتى ستمائة جنيها شهريا.
- أيضا اشترط البنك أن خلال فترة السداد لابد من استمرار الزوجية وأن حدث غير ذلك فيتم التقسيط خلال ستة أشهر فقط.
- يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف عند توافر بعض الشروط لدى المتقدم وهي مثل:
- أن يكون عمر المقترض من 19 عاما إلى أكثر.
- أن يكون طالب القرض لم يسبق له الزواج أو في حالة وفاة زوجته و يسمح أيضا للرجل الذي قام بطلاق زوجته قبل أن يدخل من أن يحصل على القرض.
- أن يتقدم إلى بنك التسليف بعقد نكاح رسمي موقع من المحكمة وإن كان المقترض مسيحي فلابد من إحضار محضر الخطبة.
- لا يمضي على عقد الزواج أكثر من ستة أعوام.
وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا والجدير بذكره أنه يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف بكل سهولة ولكن يجب إلا يقل عمر العميل عن 19 عام وأن لا يكون مديون لأي بنوك أخرى.
الوسوم
شروط وخطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف، عمل صندوق تمويل الزواج على توفير خدمات متعددة من أجل مساعدة هؤلاء المقبلين على الزواج وذلك عن طريق تقديم قروض بدون فوائد وقد تصل قيمتها إلى سبعون ألف جنيها، كما ذكر أن من أنواع تلك القروض هو قرض الزواج من بنك التسليف، ولكن لا يتم الاستفادة من تلك القرض إلا في حالة توافق بعض الشروط، ونتيجة لإقبال العديد من الشباب على تلك الفكرة فسوف نتكلم عنها بشيء من التوضيح خلال السطور الآتية.
الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف
- يقدم بنك التسليف خدمات متنوعة ومتعددة ومن ضمن تلك الخدمات قرض الزواج الذي يقدم من أجل مساعدة الشباب الغير مقتدر ماديا والمقبل على الزواج.
- كما أن من الأشياء التي ميزت هذا النوع من القروض أنه لا يخضع إلى الرسوم أو الضرائب أو أي شيء قد يؤثر على قيمته.
- كما أن البنك يعطي فترة عام واحد حتى يتمكن المقترض من التسديد وقد تصل قيمته حتى ستمائة جنيها شهريا.
- أيضا اشترط البنك أن خلال فترة السداد لابد من استمرار الزوجية وأن حدث غير ذلك فيتم التقسيط خلال ستة أشهر فقط.
- يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف عند توافر بعض الشروط لدى المتقدم وهي مثل:
- أن يكون عمر المقترض من 19 عاما إلى أكثر.
- أن يكون طالب القرض لم يسبق له الزواج أو في حالة وفاة زوجته و يسمح أيضا للرجل الذي قام بطلاق زوجته قبل أن يدخل من أن يحصل على القرض.
- أن يتقدم إلى بنك التسليف بعقد نكاح رسمي موقع من المحكمة وإن كان المقترض مسيحي فلابد من إحضار محضر الخطبة.
- لا يمضي على عقد الزواج أكثر من ستة أعوام.
وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا والجدير بذكره أنه يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف بكل سهولة ولكن يجب إلا يقل عمر العميل عن 19 عام وأن لا يكون مديون لأي بنوك أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وخطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.