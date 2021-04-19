شروط وخطوات الحصول على  قرض الزواج من بنك التسليف 1442

شروط وخطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف، عمل صندوق تمويل الزواج على توفير خدمات متعددة من أجل مساعدة هؤلاء المقبلين على الزواج وذلك عن طريق تقديم قروض بدون فوائد وقد تصل قيمتها إلى سبعون ألف جنيها، كما ذكر أن من أنواع تلك القروض هو قرض الزواج من بنك التسليف، ولكن لا يتم الاستفادة من تلك القرض إلا في حالة توافق بعض الشروط، ونتيجة لإقبال العديد من الشباب على تلك الفكرة فسوف نتكلم عنها بشيء من التوضيح خلال السطور الآتية.

يقدم بنك التسليف خدمات متنوعة ومتعددة ومن ضمن تلك الخدمات قرض الزواج الذي يقدم من أجل مساعدة الشباب الغير مقتدر ماديا والمقبل على الزواج.

ومن ضمن تلك الخدمات قرض الزواج الذي يقدم من أجل مساعدة الشباب الغير مقتدر ماديا والمقبل على الزواج. كما أن من الأشياء التي ميزت هذا النوع من القروض أنه لا يخضع إلى الرسوم أو الضرائب أو أي شيء قد يؤثر على قيمته.

كما أن البنك يعطي فترة عام واحد حتى يتمكن المقترض من التسديد وقد تصل قيمته حتى ستمائة جنيها شهريا.

أيضا اشترط البنك أن خلال فترة السداد لابد من استمرار الزوجية وأن حدث غير ذلك فيتم التقسيط خلال ستة أشهر فقط.

يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف عند توافر بعض الشروط لدى المتقدم وهي مثل:

عند توافر بعض الشروط لدى المتقدم وهي مثل: أن يكون عمر المقترض من 19 عاما إلى أكثر.

أن يكون طالب القرض لم يسبق له الزواج أو في حالة وفاة زوجته و يسمح أيضا للرجل الذي قام بطلاق زوجته قبل أن يدخل من أن يحصل على القرض.

أن يتقدم إلى بنك التسليف بعقد نكاح رسمي موقع من المحكمة وإن كان المقترض مسيحي فلابد من إحضار محضر الخطبة.

بعقد نكاح رسمي موقع من المحكمة وإن كان المقترض مسيحي فلابد من إحضار محضر الخطبة. لا يمضي على عقد الزواج أكثر من ستة أعوام.

الحصول على قرض الزواج من بنك التسليفشروط الحصول على القرضالمستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف

وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا والجدير بذكره أنه يمكن الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف بكل سهولة ولكن يجب إلا يقل عمر العميل عن 19 عام وأن لا يكون مديون لأي بنوك أخرى.