خصومات حتي 60% من اكسترا علي أجهزة المنزل الصغيرة عروض رمضان

أعلنت اكسترا عن اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة العربية السعودية بمناسبه شهر رمضان الكريم والتي أعلنت عنها اكسترا عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن مهرجان أل جي من اكسترا والذي يتوافر فيه جميع أجهزة أل جي و عروض الهواتف من اكسترا الذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح العروض بالتفصيل لجميع المتابعين.عروض القلايات من اكسترا
أعلنت اكسترا عن عروض القاليات التي سوف نوضحها من خلال النقاط الأتية:
- مقلاه فيليبس بدون زيت 1.4 كيلو باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلا من 1639 ريال.
- قلايه فيليبس بدون زيت بنظام هواء ساخن 1.2 كيلو 6.2 لتر باللون الأسود بسعر 549 ريال بدلا من 999 ريال.
- قلايه فيليبس بدون زيت بنظام هوا ساخن 4.1 لتر باللون الأسود بسعر 259 ريال بدلا من 599 ريال.
- مقلاه ديل ونجي بدون زيت 1.7 كيلو 1400 وآت باللون الأبيض و الأسود بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال.
كما تم الإعلان عن بعض من محضرات القهوة والتي شملتهم العروض وهي كالاتي:
- ماكينة ديل ونجي لإعداد جميع أنواع القهوة اسبر يسو و كابتشينو ولاتية بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال.
- ماكينة نسكا فيه منيي مي دولشي جوس تو باللون الأحمر و الأبيض بسعر 399 ريال بدلا من 579 ريال.
- ماكينة آريتي قهوة و اسبر يسو شبه أوتوماتيكي بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال وهديه بقيمه 85 ريال.
- ماكينة فيليبس تحضير قهوة 1.2 لتر 1000 وآت باللون الأسود بسعر 769 ريال بدلا من 899 ريال.
والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن العجانات التي شملتهم العروض وهي كالاتي:
- كلاس برو عجانه 700 وآت باللون الرمادي بسعر 269 ريال بدلا من 508 ريال.
- كين وود شيف سينس 1700 وآت باللون الرمادي بسعر 4199 ريال بدلا من 4999 ريال وهديه مجانيه بقيمه 250 ريال.
- كين وود شيف اكس أل 1200 وآت 6.7 لتر باللون الرصاصي بسعر 1899 ريال بدلا من 2949 ريال وهديه مجانيه بقيمه 250 ريال.
- كين وود بروس بيرو 1000 وآت وعاء 4.3 لتر باللون الفضي بسعر 929 ريال بدلا من 699 ريال.
- مول ينكس محضره طعام 1100 وآت 6 سرعات باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلا من 1349 ريال.
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أعلنت اكسترا عن اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة العربية السعودية بمناسبه شهر رمضان الكريم والتي أعلنت عنها اكسترا عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن مهرجان أل جي من اكسترا والذي يتوافر فيه جميع أجهزة أل جي و عروض الهواتف من اكسترا الذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح العروض بالتفصيل لجميع المتابعين.عروض القلايات من اكسترا
أعلنت اكسترا عن عروض القاليات التي سوف نوضحها من خلال النقاط الأتية:
- مقلاه فيليبس بدون زيت 1.4 كيلو باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلا من 1639 ريال.
- قلايه فيليبس بدون زيت بنظام هواء ساخن 1.2 كيلو 6.2 لتر باللون الأسود بسعر 549 ريال بدلا من 999 ريال.
- قلايه فيليبس بدون زيت بنظام هوا ساخن 4.1 لتر باللون الأسود بسعر 259 ريال بدلا من 599 ريال.
- مقلاه ديل ونجي بدون زيت 1.7 كيلو 1400 وآت باللون الأبيض و الأسود بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال.
كما تم الإعلان عن بعض من محضرات القهوة والتي شملتهم العروض وهي كالاتي:
- ماكينة ديل ونجي لإعداد جميع أنواع القهوة اسبر يسو و كابتشينو ولاتية بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال.
- ماكينة نسكا فيه منيي مي دولشي جوس تو باللون الأحمر و الأبيض بسعر 399 ريال بدلا من 579 ريال.
- ماكينة آريتي قهوة و اسبر يسو شبه أوتوماتيكي بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال وهديه بقيمه 85 ريال.
- ماكينة فيليبس تحضير قهوة 1.2 لتر 1000 وآت باللون الأسود بسعر 769 ريال بدلا من 899 ريال.
والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن العجانات التي شملتهم العروض وهي كالاتي:
- كلاس برو عجانه 700 وآت باللون الرمادي بسعر 269 ريال بدلا من 508 ريال.
- كين وود شيف سينس 1700 وآت باللون الرمادي بسعر 4199 ريال بدلا من 4999 ريال وهديه مجانيه بقيمه 250 ريال.
- كين وود شيف اكس أل 1200 وآت 6.7 لتر باللون الرصاصي بسعر 1899 ريال بدلا من 2949 ريال وهديه مجانيه بقيمه 250 ريال.
- كين وود بروس بيرو 1000 وآت وعاء 4.3 لتر باللون الفضي بسعر 929 ريال بدلا من 699 ريال.
- مول ينكس محضره طعام 1100 وآت 6 سرعات باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلا من 1349 ريال.
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