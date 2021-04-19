خصومات حتي 60% من اكسترا علي أجهزة المنزل الصغيرة عروض رمضان

أعلنت اكسترا عن اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة العربية السعودية بمناسبه شهر رمضان الكريم والتي أعلنت عنها اكسترا عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن مهرجان أل جي من اكسترا والذي يتوافر فيه جميع أجهزة أل جي و عروض الهواتف من اكسترا الذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح العروض بالتفصيل لجميع المتابعين.

عروض القلايات من اكسترا

أعلنت اكسترا عن عروض القاليات التي سوف نوضحها من خلال النقاط الأتية:

مقلاه فيليبس بدون زيت 1.4 كيلو باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلا من 1639 ريال.

قلايه فيليبس بدون زيت بنظام هواء ساخن 1.2 كيلو 6.2 لتر باللون الأسود بسعر 549 ريال بدلا من 999 ريال.

قلايه فيليبس بدون زيت بنظام هوا ساخن 4.1 لتر باللون الأسود بسعر 259 ريال بدلا من 599 ريال.

مقلاه ديل ونجي بدون زيت 1.7 كيلو 1400 وآت باللون الأبيض و الأسود بسعر 1399 ريال بدلا من 1899 ريال.

عروض محضرات القهوة من اكسترا

كما تم الإعلان عن بعض من محضرات القهوة والتي شملتهم العروض وهي كالاتي:

ماكينة ديل ونجي لإعداد جميع أنواع القهوة اسبر يسو و كابتشينو ولاتية بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال.

ماكينة نسكا فيه منيي مي دولشي جوس تو باللون الأحمر و الأبيض بسعر 399 ريال بدلا من 579 ريال.

ماكينة آريتي قهوة و اسبر يسو شبه أوتوماتيكي بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال وهديه بقيمه 85 ريال.

ماكينة فيليبس تحضير قهوة 1.2 لتر 1000 وآت باللون الأسود بسعر 769 ريال بدلا من 899 ريال.

عروض العجانات من اكسترا

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن العجانات التي شملتهم العروض وهي كالاتي: