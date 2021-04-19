سداد الديون من خلال منصة احسان 1442 تعرف على الطريقة الآن

يبحث أشخاص عديدة عن منصة إحسان وبالأخص في شهر رمضان الكريم حيث قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق المنصة، وهذا حرصًا على تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها الفقراء، ومن بينها خدمة سداد الديون من خلال منصة احسان، لتقديم الدعم المادي للمتعسرين وشطب اسمه من قائمة الأسرى والإفراج عنهم.

إذا كنت ترغب في التبرع لمؤسسة خدمة إحسان للحفاظ على تماسك المجتمع، وتقديم تبرعات لسداد ديون المتعسرين، وإعادتهم بسرعة إلى أسرهم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول على رابط منصة احسان لسداد الديون بالضغط هنا .

حدد فرصة التبرع، وتحديد فرجت، وسداد الدين.

ثم اعرض أرقام السجناء، ومدة السجن والسنوات المتبقية والمبلغ المستحق والمدفوع لتتمكن من سداد الدين.

كما يمكنك أيضًا التبرع دون تسجيل الدخول، والكشف عن معلوماتك.

ادخل على رابط أبشر الخاص بسداد الديون وسجل الدخول.

يكتب المستخدم الاسم ثم كلمة المرور.

ثم اختر خدماتي، وبعدها خدمة فرجت، واتبع خطوات سداد الدين.

يتم استخدام أى رقم هاتف محمول سعودي في التبرع ولا يمكن التسجيل من أي رقم هاتف دولة أخرى غير السعودية، كما يمكنك عدم ذكر اسمك أثناء التبرع السريع.

سجل كمستفيد جديد على المنصة بالنقر هنا .

يقوم المستخدم بكتابة الإسم.

اكتب رقم الجوال.

قم بكتابة الإيميل الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

اكتب رمز التحقق بعد ذلك سجل دخول.

يختار المستخدم الدعم الذي يريده، حتى يتم تسجيل الخروج.

تُعد خدمة سداد الديون من خلال منصة احسان من الخدمات الهامة حيث يتم تسديد مبالغ مالية للكثير من المحتاجين في الأراضي السعودية من خلال التبرعات التي يتم جمعها عبر المنصة، إضافة إلى أن هذه الخدمة تزيد من التكاتف والترابط بين أفراد المجتمع.