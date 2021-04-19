رابط نتيجة القبول الخاص برقم الاستمارة عبر موقع admission.gov.sd // أعرف هنا موعد التقديم

رابط نتيجة القبول الخاص، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية عن نتيجة التقديم للنفقة الخاصة للجامعات الحكومية والأهلية، اليوم الإثنين الموافق 19 من شهر أبريل صرح بذالك السيد الدكتور محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس لجنة القبول العام في الوزارة، ودعا الطلاب المتقدمين للدخول على رابط دليل القبول الرسمي والاستعلام عن النتيجة برقم استمارة التقديم الإلكترونية، دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الجامعات ومركز القبول الخاص خوفاً من أنتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

رابط دليل القبول الرسمي admission.gov.sd.

أو الاتصال عبر خدمة الكول سنتر التعليم العالي الرقم الموحد 2511.

رابط نتيجة القبول الخاص 2021نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية

أنتظر طلاب الشهادة الثانوية العامة كثيراً لكي يتعرفوا على نتائج القبول الخاص وكانت وزارة التعليم قد قالت اليوم عبر موقعها الإلكتروني أن الوزارة ظلت في عمل متواصل ودؤوب حتى تعلن اليوم نتيجة القبول للنفقة الخاصة وألن اليوم أيضاً مواعيد التقديم لشواغر القبول لمؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة لمستوى للبكالوريوس والدبلوم.

الدخول على رابط دليل القبول للجامعات السودانية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

كتابة رقم الاستمارة الإلكترونية التي قدم بها الطالب للقبول.

الضغط على زر بحث سوف تظهر نتيجة القبول.

التقديم لمستوى البكالوريوس والدبلوم يبدأ من يوم 2021/04/21 حتى يوم 2021/05/07. التقديم لمستوى الدبلوم فقط سيبدأ في الفترة من 21 أبريل حتى يوم 7 مايو القادم.

الاستعلام عن نتيجة القبول الخاصموعد التقديم لشواغر القبول للجامعات الأهلية والخاصةرابط نتيجة القبول الخاص للجامعات الأهلية والخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الرسوم المقررة على الطلاب للتقديم لشواغر القبول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية وهو مبلغ 300 جنيه سوداني، لمستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم، وتمنت الوزارة التوفيق لجميع الطلاب المتقدمين للقبول على النفقة الخاصة وأن يكون التوفيق حليفهم في الكليات التي سيلتحقون بها العام القادم عام 2021.