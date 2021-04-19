مسؤول بالويفا يتوقع استبعاد 3 أندية من نصف نهائي الأبطال

فجر مسؤول في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مصير نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إعلان دوري السوبر الأوروبي.
وقال يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية في الويفا، لهيئة الإذاعة الدنماركية، إنه يتوقع أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم.
وأضاف: "يجب استبعاد هذه الأندية وأتوقع أن يحدث ذلك الجمعة. وبعدها يجب أن نصل إلى قرار بشأن كيفية إنهاء هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا".
وقال: "ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة".
يذكر أن ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشلسي تأهلوا جميعا لنصف نهائي دوري الأبطال، وهم ضمن الـ12 فريقا الذين أعلنوا تأسيسهم لدوري السوبر الأوروبي.
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