نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا.
وأوضحت وزارة الدفاع أن قصفها أدى إلى مقتل ما يصل إلى 200 مسلح، مضيفة أن الطائرات الروسية دمرت أيضا ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.
وأدت العملية الروسية إلى تدمير 24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى نحو 500 كيلوغرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة.
وذكرت تقارير إعلامية أن قصف القاعدة جاء بعد توفر معلومات بإنشاء المسلحين قاعدة سرية شمال شرقي تدمر، تضم جماعات قتالية.
وكان يجري، في هذه القاعدة، تدريب المسلحين قبل إرسالهم إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات هناك،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "سقط فيها 200 قتيل".. القوات الجوية الروسية تقصف شرقي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.