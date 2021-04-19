اجتماع أوروبى غدا لمناقشة احتمالية رفع العقوبات الأمريكية عن طهران

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى عقد اجتماع جديد للجنة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة اختصارًا بالاتفاق النووى الإيرانى) يوم غد الثلاثاء، فى العاصمة النمساوية فيينا؛ لمناقشة التزام جميع الأطراف (إيران ومجموعة 5+1) بالاتفاق، واحتمال رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.





وجاء فى بيان صحفى على الموقع الإلكترونى للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، "ستستأنف لجنة خطة العمل الشاملة والمشتركة اجتماعها، غدًا الموافق 20 أبريل، فى العاصمة النمساوية فيينا".

سيترأس الاجتماع، نيابة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، نائبه للشؤون الخارجية الأوروبية، إنريكى مورا؛ بمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وأضاف البيان الصحفى: "ويعتزم المشاركون تقييم التقدم المُحرَز فى المناقشات الجارية، حول احتمال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وأيضا كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووى الإيرانى من قبل جميع الأطراف".

يشار إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة هى مستند اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى ألمانيا؛ حول البرنامج النووى الإيرانى.

ووافقت إيران، فى 2 أبريل 2015، على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووى على الأقل لعقد من الزمن، وعلى الموافقة على التفتيش الدولى لمراقبة تنفيذ الاتفاقية. وبالمقابل، ستُرفَع العقوبات الدولية، فى حال تقيد إيران بالشروط.

ووافقت إيران فى مفاوضاتها مع مجموعة (5+1)، على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزى التى تستخدمها فى تخصيب اليورانيوم.

وفى 15 يناير 2016، دخل الاتفاق النووى، المُوقَّع بين إيران والدول الخمس الكبرى، إضافة إلى ألمانيا، حيز التنفيذ؛ ليبدأ تباعا رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضت على طهران، منذ العام 1979.

لكن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أعلن انسحابه من الاتفاق النووى الإيرانى، فى 8 مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات على الاقتصاد الإيرانى.

وأعلن ترامب أن الاتفاق المُوقَّع فى 2015 كارثى، وستنسحب منه الولايات المتحدة، محذرا إيران من مواجهة مشكلات أكبر، إذا واصلت أنشطتها النووية، كما أعلن أنه مستعد وقادر على التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، عندما تكون هى مستعدة لذلك.