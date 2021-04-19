إيطاليا ترغب بلعب دور استراتيجى فى استقرار ليبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالى مع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهونى، اليوم الاثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

ومن جهته، أكد الترهونى، خلال اللقاء، ضرورة دعم المرحلة السياسية الجديدة فى ليبيا بقناعة على المستوى الدولى، منوها بأن زيارة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراغى، ووزير الخارجية لويجى دى مايو، والداخلية لوتشانا لامورجيزى، لليبيا تعد دليلًا ملموسًا على رغبة روما فى أن تصبح دولة استراتيجية فى عملية الاستقرار السياسى والتنشيط الاقتصادى بقطاعات الصناعة والصحة والطاقة والبنية التحتية بليبيا.