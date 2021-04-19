جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالى مع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهونى، اليوم الاثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.
ومن جهته، أكد الترهونى، خلال اللقاء، ضرورة دعم المرحلة السياسية الجديدة فى ليبيا بقناعة على المستوى الدولى، منوها بأن زيارة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراغى، ووزير الخارجية لويجى دى مايو، والداخلية لوتشانا لامورجيزى، لليبيا تعد دليلًا ملموسًا على رغبة روما فى أن تصبح دولة استراتيجية فى عملية الاستقرار السياسى والتنشيط الاقتصادى بقطاعات الصناعة والصحة والطاقة والبنية التحتية بليبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا ترغب بلعب دور استراتيجى فى استقرار ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.