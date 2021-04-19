المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة فى ميناء الحريقة

جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة فى بيان، نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن هذا الإعلان "يأتى بسبب رفض مصرف ليبيا المركزى تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات... ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالى 280 ألف برميل يوميا".

وأضافت أن "المسؤولية القانونية الكاملة تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزى الذى رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة... وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة".

وأكدت المؤسسة أن "ما يحدث قد يؤدى إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادى، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدنى الإيرادات"، لافتة إلى أن "ما يقوم به المصرف المركزى هو القفز على الجهود الاستثنائية التى قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطنى".