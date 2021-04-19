الآن كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية بالسعودية عبر رابط نظام نور برقم الهوية لعام 1442 من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي

نتائج المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية يكون عبر نظام نور من حساب ولي الأمر، حيث أنه يمكن لولي الأمر الاستعلام الآن عن نتيجة أبناءه الطلاب بخطوات بسيطة وسهله عبر الرابط الالكتروني لنور، حيث أنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تم اختتام الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإبتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني لعام 1442، حيث كانت الاختبارات وسط انضباط تام وحضور منتظم اثناء فترة الاختبارات، كما أنه قادة المدارس في انتظار تهنئة أبناؤهم الطلاب بعد تفوقهم ونجاحهم بإذن الله في العام الدراسي 1442.

كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية عبر نظام نور برقم الهوية من حساب ولي الأمر لعام 1442

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية من مرحلة الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي من خلال موقع نظام نور، حيث أنه يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول بحساب ولي الأمر من رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، وبعد ذلك يقوم بالدخول على اسم الطالب الذي يريد الاستعلام عن نتيجته، ثم يقوم بالضغط على أيقونة إشعار بنتيجة الطالب، وسيظهر امامه صفحة بها اسم الطالب، والصف الذي مقيد به الطالب، ثم يقوم ولي الأمر باختيار الفصل الدراسي، وهو الفصل الدراسي الثاني بالطبع، وسيظهر أمامه في نفس الصفحة سلوك الطالب ومواظبته على حضور الاختبار، وفي آخر الصفحة تضغط على كلمة ابحث وسيتم ظهور نتيجة الطالب، وهناك ملحوظة مهمة في حالة عدم ظهور النتيجة هذا يعني أن هذه المدرسة لم تقم باعتماد النتائج الخاصة بطلابها، وإليك طريقة الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بالصور من نظام نور ورقم الهوية:

نظام نور برقم الهوية والاستعلام عن جميع النتائج بالمملكة العربية السعودية 1442

وزارة التعليم السعودية تتيح نتائج صفوف ومراحل التعليم الخاصة بها عبر نظام نور في حساب ولي الأمر، حيث إنه خلال ساعات قليلة من اعتماد النتائج للمرحلة الابتدائية، وخلال أيام قليلة أيضاً سيتم ظهور نتائج المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية عقب الانتهاء من الاختبارات بها يوم 17 رمضان، وكما هو المقرر أن نتائج المرحلة الابتدائية على الأبواب وهو في يوم العاشر 10 من شهر رمضان، وحسب اعتماد كل مدرسة لنتائج مرحلتها، من نتيجة الصف الثالث الابتدائي، ونتيجة الصف الرابع الابتدائي، ونتيجة الصف الخامس الابتدائي، ونتيجة الصف السادس الابتدائي.