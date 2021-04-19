رابط التسجيل في منصة احسان الخيرية ehsan.sa 2021 وخطوات الدخول للتبرع وكيفية الاستفادة بالتبرعات

التسجيل في منصة احسان، يتزايد البحث بشكل كبير حولها في الأيام الماضية بعد انتشرت بين الجميع وعلى مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي وبدأ يتردد السؤال ما هى منصة احسان الخيرية التي المنصة التي استطاعت أن تحصل على تبرعات أوشكت على الاقتراب من 300 مليون ريال سعودي في أقل من 10 أيام، حيث تبرعت العديد من الشركة كشركة موبايلي السعودية وأرامكو، وأيضاً تبرع الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ قيمته ثلاثين مليون ريال سعودي، وكان هذا تحفيزاً للعديد من الجهات الآخرى في القطاعات الحكومية والخاصة والعامة على البدء في التبرع.

ما هى منصة احسان الخيرية

تهدف منصة إحسان الخيرية إلى العمل الخيري وتوصيل التبرعات إلى المستحقين من الفئات التي هى في آمس الحاجة لها من أرامل ومطلقات والفقراء وتزويج الفتيات والمشاريع ودفع الديون للمدينون في السجون تحت شعار تفريج، وتسعى المنصة لأكثر من ذلك منذ أن تم إنشائها تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا مع تعاونها والاستعانة بأكثر من جهة بعد الله عزوجل.

كيف استفيد من منصة احسان

كان هذا السؤال من بين الأسئلة التي ترددت كثيراً على الألسنة، حيث يمكن أن يستفاد المواطن كمتبرع من خلال التسجيل بالموقع الرسمي لها، ثم إرسال الأموال الخاصة بالتبرع للمنصة لتصل إلى الفئات المستحقة، ويتيح لهم الموقع أن يتابعوا التبرعات السابقة والتبرعات الحالية المتاحة والعديد من الخيارات التي سيراها بعد أن يقوم بالتسجيل في منصة إحسان بالخطوات التي سنذكرها.

رابط التسجيل في منصة احسان

يتم الدخول في منصة احسان من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية قم بالنقر على رابط منصة احسان.

ثم الضغط على اختيار تسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة هى النقر على إنشاء حساب المستخدم.

ادخل الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ادخال رقم جوال سعودي.

اضغط على ارسال الطلب.

اختيار الحالات المتاحة للتبرع لها.

وفي حال وجود أي مشكلة خلال عملية التسجيل يمكن ترك تعليق أسفل التقرير لنوافيكم بالرد والمساعدة.