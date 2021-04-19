إبراهيموفيتش ورونالدو وآخرون.. كأس أوروبا من دون النجوم؟

عدد من نجوم كرة القدم الكبار، قد نفتقدهم في بطولة كأس أوروبا المقبلة، بعد أقل من شهرين من اليوم، وذلك بسبب لعبهم لأندية ستشارك بدوري السوبر الأوروبي.

وبعد أن أعلنت عدة أندية أوروبية اعتزامها تدشين بطولة جديدة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ"، وما تلاه من تهديدات أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بمعاقبة تلك الأندية التي تقف وراء هذه الفكرة.

ولعل أبرز هذه الأسماء، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم أي سي ميلان الإيطالي، وكريستيانو رونالدو البرتغالي نجم يوفنتوس، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

كما تضم القائمة عددا من النجوم الكبار الآخرين، مثل الويلزي غاريث بيل، والألماني توني كروس، والإسباني سيرجيو راموس، والهولندي فيرجل فان دايك.

نرصد أبرز الأسماء التي ربما تحرم من المشاركة مع منتخبات بلادها في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقبلة:

ميلان الايطالي:

زلاتان ابراهيموفيتش (السويد)، أليكسيس ساليمايكيرس (بلجيكا)

أرسنال:

غرانيت شاكا (سويسرا)، ألكسندر لاكازيت (فرنسا)

أتلتيكو مدريد:

كيران تريبيير (إنجلترا)، ماركوس لورينتي (إسبانيا)، جواو فيليكس (البرتغال)

برشلونة:

أندريه تير شتيغن (ألمانيا)، خوردي ألبا (إسبانيا)، فرينكي دي يونغ (هولندا)، أنطوان غريزمان (فرنسا)

تشيلسي:

نغولو كانتي (فرنسا)، أوليفييه جيرو (فرنسا)

إنتر ميلان:

نيكولو باريلا (إيطاليا)، روميلو لوكاكو (بلجيكا)

يوفنتوس:

ماتياس دي ليخت (هولندا)، ليوناردو بونوتشي (إيطاليا)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)، ألفارو موراتا (إسبانيا)

ليفربول:

فيرغيل فان ديك (هولندا)، أندرو روبرتسون (اسكتلندا)، تياغو ألكانتارا (إسبانيا)

مانشستر سيتي:

إيلكاي غوندوغان (ألمانيا)، كيفين دي بروين (بلجيكا)، رحيم سترلينغ (إنجلترا)

مانشستر يونايتد:

ديفيد دي خيا (إسبانيا)، بول بوغبا (فرنسا)

ريال مدريد:

تيبو كورتوا (بلجيكا)، سيرخيو راموس (إسبانيا)، توني كروس (ألمانيا)، لوكا مودريتش (كرواتيا)، إيدن هازارد (بلجيكا)

توتنهام:

هوغو لوريس (فرنسا)، هاري كين (إنجلترا)، غاريث بيل (ويلز).