سلطنة عمان تعزى مصر فى ضحايا حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - أعربت سلطنة عُمان عن تعازيها ومواساتها إلى جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً فى حادث قطار مدينة طوخ، كما أعربت عن تعازيها ومواساتها لأهالى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.





جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الخارجية العُمانية، مساء اليوم الاثنين. ومن جانبها تقدمت سفارة عُمان بالقاهرة بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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