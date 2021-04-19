ملك الأردن يعزى الرئيس السيسى فى حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك "أعرب باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس المصرى وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه."

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