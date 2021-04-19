النمسا تطالب مصر والسودان وإثيوبيا بسرعة التوصل لاتفاق بشأن مياه النيل

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج، فى بيان للوزارة اليوم - إنه يجب التحذير من أن التوترات المحيطة بملء سد النهضة على النيل تنطوى على احتمالات هائلة للصراع، مشيرًا إلى استعداد النمسا لتقديم خبراتها لدعم المفاوضات المستقبلية بين الدول الثلاث.
وأضاف البيان أن النمسا ودول وسط أوروبا لديها الكثير من الخبرة فى الإدارة المشتركة للأنهار حتى فى الأوقات التى كانت فيها أوروبا لا تزال مقسمة بواسطة الستار الحديدى.
ولفت البيان إلى خبرة النمسا كمقر للجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، مشيرًا إلى تأكيد وزير الخارجية أن نهر النيل مثل نهر الدانوب، يجب أن يكون أيضًا شريان حياة فى المستقبل يربط ولا يفصل بين الدول.
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