ما هي منصة أحسان كيف أستفيد من المبادرة وكيفية التسجيل ورقم المنصة

ما هي منصة أحسان الخيرية والتي تم أطلاقها من أيام قليلة داخل المملكة العربية السعودية لكي ما يتم من خلالها تقديم المساعدات وتسديد احتياجات الفئات التي تستحق المساعدة والدعم وكيف أحصل علي مساعدات من منصة أحسان بالخطوات الخاصة بالتسجيل علي المنصة الرسمية لكي ما يتم الحصول علي المساعدات المحددة من الجهات المعنية من خلال التقديم علي منصة أحسان 1442 والسؤال الذي يشغل من يرغب في الحصول علي المساعدات كيف أستفيد من منصة أحسان والذي سيتم الإجابة عليه في هذا المقال وأيضاً أرفاق الرابط الرسمي منصة أحسان تسجيل الدخول علي موقعها وأيضاً يتم شرح الخطوات الخاصة بخطوات كيف أسجل في منصة أحسان وسوف يتم أيضاً توضيح وسيلة أخري للوصول إلي مسئولي المنصة والتعرف علي كل المعلومات المتعلقة بالمنصة وهي وسيلة رقم منصة أحسان الذي يعمل علي مدار الساعات المحددة من قبل المسئولين .

يتم الدخول أولاً علي المنصة وذلك من خلال الرابط الرسمي المعلن عنه . يتم الدخول لتسجيل البيانات الخاصة بكل شخص يريد الاستفادة من المبادرة من خلال قائمة “تسجيل” . يتم بعد الخطوة السابقة التوجيه من الموقع علي الصفحة الخاصة بالتسجيل بالبيانات المطلوبة من المنصة . يتم بعد ذلك ملء البيانات الخاصة بأي مستفيد في القائمة الخاصة بإنشاء حساب جديد علي المنصة . منصة أحسان تسجيل الاسم الخاص بكل مستفيد في الخانة المخصصة لذلك وكل البيانات المتعلقة به . يتم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالشخص والمستخدم بعد ذلك بالدخول علي المنصة بشكل مستمر . التقديم علي منصة أحسان والتسجيل بها يتم أيضاً من خلال تسجيل رقم الهاتف الشخصي . في الخطوة الأخيرة يتم تسجيل رقم التحقق المرسل علي الهاتف وبعد ذلك يتم الضغط علي كلمة “إنشاء حساب جديد” .

ما هي منصة أحسان والخطوات الخاصة بعملية التسجيل علي المنصة من الرابط الرسمي

يتم سداد كافة أشكال الديون المتعلقة بفئات الغارمين .

يتم من خلال المنصة تقديم الدعم ليتم توفير السكن الملائم لكل محتاج لسكن .

يتم تقديم كافة أشكال الدعم المالي لكل المشاريع التي تعمل في المجال التنموي .

يتم تقديم الدعم المالي وكافة أشكال الدعم ليتم أكفال الأيتام من خلال المنصة.

يتم أيضاً تقديم الدعم لفئات الأطفال الرضع الأيتام كفئات يتم رعايتها بشكل خاص .

يتم تقديم الدعم أيضاً للفئات الغير قادرة من الطلاب والطالبات لكل المصروفات التعليمية .

يتم أيضاً التكفل بكل ما يتعلق من مصروفات خاصة بالعمليات الجراحية ومصروفات العلاج لغير القادرين .

ما هي أوجه الاستفادة من المنصة بعد التسجيل عليها بالخطوات المشار أليها

يتم الدخول علي المنصة من خلال الرابط الرسمي الخاص بها والمرفق بالمقال . يتم أختيار قائمة التبرع الآن والضغط عليها ليتم الدخول علي الصفحة الخاصة بالتبرع . يتم التعرف علي ما هي المشروعات التي يمكن للشخص التبرع فيها ويختار ما يشاء. التقديم علي منصة أحسان 1442 كمتبرع لها وبعد اختيار المشروع المراد وبه كافة المعلومات الموضحة عن المشروع . يتم بعد ذلك التبرع بالمبلغ المراد التبرع به بالريال السعودي ويتم اختيار الطريقة التي يمكن التبرع بها سواء فيز أو غيرها . يتم بعد كافة الخطوات السابقة الضغط علي كلمة “إتمام التبرع” والذهاب بعدها إلي صفحة البنك لإتمام العملية . وفي نهاية الخطوة السابقة المتعلقة بإتمام عملية التبرع من صفحة البنك تكون خطوات التبرع علي المنصة قد انتهت .

الخطوات الخاصة بعملية التبرع علي المنصة لمن يرغب في تقديم المساعدةالوسائل التي تم طرحها لكي ما يتم التواصل مع مسئولي المنصة

تم طرح الوسائل المختلفة ليتم التواصل مع مسئولي المنصة سواء من خلال الموقع الرسمي الخاص بها ليتم إرسال الاستفسارات الخاصة بكافة المعلومات المتعلقة بالمنصة سواء كمتبرع أو مستفيد أو التسجيل علي المنصة وأيضاً تم إطلاق أرقام الهواتف التي من خلالها أيضاً يتم التواصل مع المسئولين في الأوقات التي تم تحديدها من المسئولين وأرقام الهواتف هي 8001247000 وهو الرقم العام الخاص بالمنصة أما عن رقم الهاتف الخاص بإرسال الرسائل النصية المتعلقة بعمليات التبرع من الأشخاص تم تحديد رقم 5005 للتبرع من خلاله ومن خلال منصت أحسان ورابطها الرسمي المرفق في المقال يمكن لكل من يرغب في التبرع أو أن يحصل علي المساعدة التعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالمنصة والخدمات التي يتم تقديمها عليها .

ما هي منصة أحسان وتم الإجابة علي هذا السؤال بتوضيح المعلومات المتعلقة بما يتم تقديمه علي المنصة أو ما هي الخطوات المتبعة لكي ما يتم التسجيل علي المنصة سواء كمتبرع أو كمستفيد من هذه المبادرة الخيرية التي تم أطلاقها منذ أيام .