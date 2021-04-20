استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور noor system برقم الهوية 1442

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور noor system استخلصت مجموعة من المدارس التعليمية في المملكة العربية السعودية نتائج الطلاب التي حصلوا عليها من نظام نور التعليمي للطلاب ذوي الأرقام التعريفية عام 2021 وأعلنت أنها انتهت من جمع نتائج الاختبارات النهائية لمراحل التعليم المتنوعة، وللتأكد من مراقبتها بالكامل ومقارنتها بنتيجة النشاط الأكاديمي لمنصة مدرستي، وللإعلان عن النتائج النهائية للعديد من الطلاب في هذا العام الدراسي 1442، ينتظر الكثير من مستخدمي نظام نور التعليمي خطوات استخراج نتائجهم الخاصة، وسنتعرف على هذا في المقالة التالية.

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور noor system

أولياء الأمور والطلاب حاليًا يبحثون عن الموقع الرسمي لنظام نور للهوية الوطنية، فقط لاستخراج نتائج الطلاب بسهولة، لأن هذا يحتاج فقط إلى إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم تسجيل المواطن للوالد أو الطالب، ثم النقر على التحقق، أدخل الرمز وقم بالنقر فوق الزر “بحث” لعرض نتائج الطلاب في الوقت الفعلي أو خطابات توصية الطلاب،يمكنك أيضًا الاستفسار عن نتائج الطالب من المدرسة التي أعلنت رسميًا الفصل الدراسي الثاني، يتم ذلك من خلال نظام تعليمي مركزي للآباء، ويتم ذلك عن طريق ملء البيانات الشخصية في العام الدراسي الحالي.

يهدف نظام نور التعليمي إلى منح الطلاب وأولياء الأمور الفرصة للتعرف على نتائج الطلاب في الاختبارات الخاصة بهم، ولا يحتاج أولياء الأمور فقط إلا تسجيل المستوى الدراسي للطالب بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين أيضًا تسجيل أطفالهم وطلاب الصفوف الابتدائية وطلاب رياض الأطفال من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق التسجيل باسم المستخدم وكلمة السر، ويوفر النظام مكانًا لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد عبر شبكة اجتماعية إلكترونية.