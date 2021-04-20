تمويل السيارات من مصرف الراجحي أمتلك سيارة أحلامك من خلال الإيجار التمليكي

تمويل السيارات من مصرف الراجحي ، يعتبر مصرف من أكبر المصارف الإسلامية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وتتوفر فروعه بكامل أنحاء المملكة العربية السعودية ويقدم الكثير من الخدمات المصرفية ومنها تمويل الإيجار التمليكي للسيارات، يتوافق مصرف الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتميز بسهولة جميع الإجراءات البنكية والتمويلية المتوفرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، يمتلك مصرف الراجحي ٥٧٠ فرع داخل المملكة العربية السعودية ويمتلك حوالي ٤٧٤٩ مكنة صراف ألي داخل جميع أنحاء المملكة ليغطي المملكة واحتياجات العملاء.

تمويل السيارات من مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أعرق المصارف المتواجدة داخل المملكة ويوفر جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومنها تمويل السيارات المعاملة تتم في أسرع وقت.

أنواع التمويل داخل المصرف

يتوفر داخل بنك الراجحي نوعان من التمويل النوع الأول وهو تمويل شراء السيارة بالتقسيط وتتوفر مجموعة من الشروط وهي ينبغي تحويل الراتب بشكل منتظم على مصرف الراجحي ويمكن التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة وتعتبر الإجراءات من أسهل وأسرع ما يكون نظرا لوجود حساب الراتب الخاص بالعميل داخل المصرف والنوع الثاني التمويل عن طريق الإيجار التمليكي وتعتبر من مميزاته أيضا توفير مصرف الراجحي التمويل حتى ٢ مليون ريال سعودي، كما يوفر مصرف الراجحي تمويل دون مقدم.

يتميز الإيجار التمليكي بسهولة إجراءاته التي تتيح لك امتلاك سيارة أحلامك، يعتبر تمويل الإجارة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال شراء المصرف السيارة من البائع ثم يتم تأجير السيارة للمشتري مع ربح ومدة يتم الإنفاق عليها مع عميل المصرف والمشتري للسيارة.

يأمن المصرف السيارات تأمين شامل طول مده الإيجار التمليكي عن طريق شركة تكافل الراجحي وتعتبر من أفضل الشركات في مجال تأمين المركبات ولن تحتاج إلى بديل أبدا.

لا يتطلب الإيجار التمليكي تحويل الراتب.

السرعة في إنجاز المعاملة من موظف البنك بعد التأكد من توافق شروط التمويل مع عميل البنك وتعتبر الشروط من أسهل ما يكون.

مصرف الراجحي يقوم في كافة أنواع التمويل سواء التمويل بالتقسيط أو تمويل بالإيجار التمليكي بتمويل السيارات الجديدة والمستعملة.

مميزات وشروط الإيجار التمليكي