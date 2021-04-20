واشنطن.. مطلق النار فى إنديانابوليس مهووس بالرسوم المتحركة

جدة - نرمين السيد - أظهرت سجلات محكمة أمريكية أن المسلح الذى أطلق النار على مستودع تابع لشركة "فيديكس" فى إنديانابوليس وقتل 8 أشخاص، مهووس بالرسوم المتحركة للأطفال واشترى بندقيته بشكل غير قانونىن بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وكشفت السجلات أن براندون سكوت هول البالغ من العمر 19 عاما، عمل فى المنشأة التى استهدفها قبل أن يطرد من قبل "فيديكس" فى وقت ما من العام الماضى، كما بينت السجلات أن بندقيته صودرت منه فى 3 مارس من العام الماضى، بعد أن اتصلت أمه بالشرطة خوفا من انتحاره.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر هول منشورا غريبا عبر "فيسبوك" قبل ساعة من ارتكابه لجريمته ، قال فيه: "أتمنى أن أكون مع "آبلجاك" فى الحياة الآخرة ، فليس لحياتى معنى بدونها''.

و"آبلجاك" هو الشخصية الرئيسية فى برنامج الأطفال My Little Pony، المهووس به هول.