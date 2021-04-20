وكشفت السجلات أن براندون سكوت هول البالغ من العمر 19 عاما، عمل فى المنشأة التى استهدفها قبل أن يطرد من قبل "فيديكس" فى وقت ما من العام الماضى، كما بينت السجلات أن بندقيته صودرت منه فى 3 مارس من العام الماضى، بعد أن اتصلت أمه بالشرطة خوفا من انتحاره.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر هول منشورا غريبا عبر "فيسبوك" قبل ساعة من ارتكابه لجريمته ، قال فيه: "أتمنى أن أكون مع "آبلجاك" فى الحياة الآخرة ، فليس لحياتى معنى بدونها''.
و"آبلجاك" هو الشخصية الرئيسية فى برنامج الأطفال My Little Pony، المهووس به هول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن.. مطلق النار فى إنديانابوليس مهووس بالرسوم المتحركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.