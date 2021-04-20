الولايات المتحدة توصى مواطنيها بإعادة النظر فى السفر إلى الخارج بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيانها، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه نظرًا لأن المسافرين يواجهون مخاطر مستمرة ‏بسبب جائحة كورونا، ستبدأ الوزارة فى تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس ‏بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم الخاص بمراكز السيطرة على ‏الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، التى تحدد المشكلات الحالية التى تؤثر على صحة ‏المسافرين.

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وأشار البيان، إلى أن هذه التوصية لا تعنى إعادة تقييم الوضع الصحى الحالى فى بلد معين، ‏ولكنه يعكس تعديلًا فى نظام استشارات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على ‏التقييمات الوبائية الحالية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.‏

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